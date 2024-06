CMF entregou prémios aos vencedores da 29.ª edição do ‘Uma Escola, um Jardim’

Hoje, 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, o Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal foi palco da entrega de prémios aos vencedores da 29.ª edição do Concurso ‘Uma Escola, um Jardim’.

Esta iniciativa, promovida pela Unidade de Sensibilização Ambiental da CMF, tem como objetivo principal incentivar a criação e manutenção de espaços verdes – jardins e/ou hortas – nos estabelecimentos de ensino, fomentando, assim, o envolvimento da comunidade educativa na manutenção dos espaços verdes da Escola.

A cerimónia contou com a presença da vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, que aproveitou a ocasião para felicitar todos os participantes, destacando o trabalho desenvolvido nas escolas no âmbito deste concurso. Enfatizou, ainda, o papel crucial que os espaços verdes desempenham nas escolas, promovendo a educação ambiental, o contacto com a natureza e a criação de um ambiente mais saudável e propício à aprendizagem.

Na 29.ª edição do concurso ‘Uma Escola Um Jardim’, participaram 22 estabelecimentos de ensino num total de 28 espaços a concurso – 13 Jardins e 15 hortas, envolvendo 1982 alunos.

A Câmara Municipal do Funchal atribuiu prémios aos estabelecimentos de ensino vencedores, nas duas modalidades (Jardim e Horta), em material de jardinagem, no valor total de 2.600 euros, sob a forma de cheque-oferta, cujo valor deverá ser trocado por material em estabelecimento comercial.

Na cerimónia foram igualmente entregues certificados de participação.

Modalidade: Jardim

Jardim Infância / Infantário:

1.º lugar – Jardim Escola João de Deus

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico com Pré-Escolar:

1.º lugar – Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Boliqueime

2.º lugar – Colégio Infante Dom Henrique

3.º lugar – Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar Visconde Cacongo (edifício Faial)

Menção Honrosa – Escola Básica com Pré-Escolar e Creche dos Louros (edifício de São Gonçalo)

Escolas do 2º, 3º Ciclos do Ensino Básico, Secundário e Profissional:

1.º lugar – Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia

2.º lugar – Escola Básica dos 2.º, 3.º Ciclos e Secundária Gonçalves Zarco

3.º lugar – Escola Secundária Jaime Moniz

Serviços Técnicos de Educação Especial:

1.º lugar – Serviço Técnico de Educação Especial

Modalidade: Horta

Jardim de Infância / Infantário

1.º lugar – Infantário Primaveras

Menção Honrosa – Colégio do Marítimo

Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico com Pré-Escolar:

1.º lugar – Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche Professor Eleutério de Aguiar

2.º lugar – Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-Escolar do Monte (edifício Livramento)

3.º lugar – Colégio Infante Dom Henrique

Menção Honrosa – Externato Princesa Dona Maria Amélia

Escolas do 2.º, 3.º Ciclos do Ensino Básico, Secundário e Profissional:

1.º lugar – Escola Básica 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia

2.º lugar – Escola Básica com Pré-Escolar Bartolomeu Perestrelo

3.º lugar – Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro

Serviços Técnicos de Educação Especial:

1.º lugar – Centro de Inclusão Social da Madeira

Menção Honrosa - Escola Básica 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia.