No âmbito do projeto ‘Pink Boxes’ - Caixas Cor de Rosa, resultante de uma parceria entre a associação Womaniza-Te e a CMF, a vereadora Helena Leal, que tutela a Educação e Cidadania, esteve, esta semana, a visitar várias escolas do Funchal onde foram entregues várias ‘Pink Boxes’.

Em concreto nas escolas de Escola Básica dos 2.º e 3.º Bartolomeu Perestrelo, Escola Básica dos 2.º e 3.º dos Louros, Escola Básica de Santo António, Instituto Qualificação profissional e Escola Básica dos 2.º e 3.º Dr. Eduardo Brazão de Castro.

Refira-se que esta é uma parceria ao abrigo do Programa Municipal de Apoio ao Associativismo e Atividades de Interesse Municipal da Câmara Municipal do Funchal.

Na primeira fase do projeto, foram implementas caixas em cinco Escolas Básicas e Secundárias do Município do Funchal, nomeadamente: a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, Escola Secundária de Francisco Franco, Escola Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

O principal objetivo deste projeto é facilitar o acesso a produtos de higiene íntima às raparigas adolescentes, de forma discreta e privada, mas sem tabus, tendo em vista a facilitação do ponto de vista económico e financeiro das famílias, pela impossibilidade de aquisição deste tipo de produtos por parte de muitas raparigas (ou por vergonha de abordar o tema com a família ou até na comunidade escolar), trazendo consequências negativas para as adolescentes.

Estas caixas são constituídas por vários packs de produtos higiene, sendo a entrega e o acompanhamento e a reposição nas Escolas da responsabilidade da Associação. Alguns destes produtos são angariados graças ao apoio de diversas empresas em instituições regionais e nacionais.

Trata-se de um projeto sustentável, onde as escolas assumem um papel de sensibilização e responsabilização das jovens adolescentes para a utilização quando necessária e para a reposição do material sempre que lhes seja possível, de modo a que nunca faltem produtos.