CMF continua com ações de sensibilização sobre o mosquito da dengue

A Câmara Municipal do Funchal encetou, hoje, na sala da Assembleia Municipal, mais uma ação de sensibilização e formação sobre o Mosquito Aedes aegypti, proferida por Isabel Gonçalves, conservadora de Entomologia do Museu de História Natural do Funchal.

Conforme sublinha uma nota enviada à redação, esta ação, que faz parte de um conjunto alargado de iniciativas do género que a autarquia tem efetuado e que, inclusivamente, têm percorrido as diversas freguesias do Funchal, contou com a presença dos centros comunitários do Funchal e Regional, bem como da Sociohabita Funchal e ginásios municipais, num total de cerca de 100 utentes.

Contou ainda com a presença da vereadora Nádia Coelho responsável pelo pelouro do Ambiente.

Esta ação enquadra-se na Estratégia Municipal de combate ao mosquito (Aedes aegypti) vetor de transmissão da Dengue, presente no Funchal desde 2025.

A autarquia mais destaca que, além destas ações de sensibilização e formação, tem mantido a aposta na aplicação de sal-gema nas sargetas, “seguindo um plano validado cientificamente e uma atenção redobrada à existência de criadouros nas áreas públicas sob a responsabilidade municipal”.