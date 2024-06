A Câmara Municipal do Funchal continua a dar passos importantes em direção à promoção da sustentabilidade ambiental e à redução do desperdício orgânico, com a inauguração, hoje e com a presença da vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, do seu 10º e 11º compostor comunitário, no Bairro Palheiro Ferreiro e no Bairro da Ajuda

O compostor, uma iniciativa conjunta do Município do Funchal, Sociohabita Funchal, da Investimentos Habitacionais da Madeira- IHM, representa um compromisso com a conservação do meio ambiente e com a construção de uma cidade mais verde e ecologicamente consciente.

O compostor comunitário é uma instalação moderna, com capacidade para processar aproximadamente 3 m3 de resíduos orgânicos. Os moradores do bairro deverão trazer restos de alimentos, cascas de frutas e vegetais, borras de café, folhas secas, materiais das limpezas das hortas para o local.

Com a devida manutenção e monitorização efetuada pelo Município, o composto resultante será utilizado como adubo natural nos jardins e hortas do bairro, proporcionando benefícios ambientais e agrícolas.

A CMF tinha até hoje nove compostores, seis instalados nos Conjuntos Habitacionais da Quinta Falcão I e IV, Santo Amaro, Ribeira Grande, Hospital e Viveiros, os quais servem cerca de 200 famílias e cerca de 532 moradores, um no Regimento de Guarnição nº3, um na Sagrada Família e um na Universidade da Madeira.

Já foram produzidos 3 777 kg de composto, o que corresponde a 22 662 kg de resíduos orgânicos valorizados, evitando assim que fossem encaminhados para a meia-serra.

A compostagem comunitária surge como uma solução de tratamento local dos biorresíduos, permitindo reduzir os custos e diminuindo também os impactos ambientais associados. O modelo proposto de compostagem comunitária é baseado nas boas práticas de gestão de resíduos sólidos. Mais um grande passo está a ser dado para a promoção do tratamento local dos biorresíduos e da circularidade deste importante fluxo