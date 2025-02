A Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil Funchal (SMPC Funchal) e da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, no âmbito das comemorações alusivas ao Dia Internacional da Proteção Civil vai realizar, durante o mês de março, um programa com diversas ações de sensibilização, informação e formação. – trata-se do Mês da Protecção Civil.

O programa do Mês da Proteção Civil 2025, começa no dia 1 de março, portanto, no sábado, com a divulgação dos dados do SMPC Funchal, nas redes sociais, através da sua rubrica fixa “SMPC em Números”.

Prossegue-se, no dia 7 de março, com a participação na Exposição alusiva às comemorações do Dia Internacional de Proteção Civil, organizada pelo Serviço Regional de Proteção Civil, IP-RAM, a decorrer na praça do Fórum Machico, entre as 10h e as 13h.

Nos dias 8, 15 e 22 de março, decorre, presencialmente, nas instalações do SMPC Funchal, a Formação “Identificação do Risco, Análise da Vulnerabilidade e Autorregulação Emocional em Situações de Emergência”, seguindo-se de uma sessão assíncrona no dia 29 de março, num total de 15 horas formativas.

Esta formação, destinada a professores, pressupõe a importância destes profissionais enquanto veículos de informação no meio escolar e assim, objetiva desenvolver os seus conhecimentos, de forma a capacitarem a comunidade educativa de meios e ferramentas que permitam a sua salvaguarda aquando de uma situação de emergência.

Destaque para a realização da atividade “Põe-te à Prova com o Agente P!” com a colaboração do Dr. Why, no dia 10 de março, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. Esta atividade destina-se aos alunos de 1º ciclo que integram o projeto “Núcleos de Proteção Civil Jovem”, das escolas EB1/PE Boliqueime, EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, EB1/PE Dr. Brazão de Castro e EB1/PE da Ladeira. Defrontam-se nesta ronda final as 12 equipas com melhor pontuação da 1ª ronda, que decorreu nos dias 12, 14 e 20 de fevereiro e, que visa testar e consolidar os seus conhecimentos sobre matérias de proteção civil.

No dia 14 de março, surge o Peddy-Paper “Investigadores do Risco”, destinado a alunos do ensino superior, cujos objetivos prendem-se com dotar estes participantes de conhecimentos sobre medidas de prevenção e mitigação dos riscos e sensibilizá-los para a importância do treino de competências psicossociais necessárias a uma gestão e resposta eficazes numa situação de emergência.

Note-se ainda, a divulgação, nas redes sociais, do Flipbook digital “Dar a Volta ao Perigo”, no dia 19 de março, onde será disponibilizado à população em geral, um guia prático com informações sobre medidas de prevenção e preparação face a situações de emergência e catástrofe, promovendo uma maior consciencialização rumo a um Funchal mais Resiliente.

De salientar que o programa inclui ainda a formação NTS Madeira 2025 – “Novas Tecnologias no Socorro” 2ª Edição, que conta com um seminário e um workshop, organizada pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal. As informações sobre as inscrições e o programa detalhado da iniciativa podem ser consultados clicando aqui.

O Mês da Proteção Civil é um comprometimento com a promoção de uma maior cultura de segurança, através de uma estratégia de cidadania participativa e interligação entre todos os atores do sistema de proteção civil.