A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através da sua Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, vai celebrar o Dia Nacional dos Jardins com uma visita guiada gratuita ao Parque de Santa Catarina, no próximo dia 23 de maio, pelas 10h00.

A iniciativa pretende dar a conhecer melhor a história e a riqueza natural deste emblemático espaço verde da cidade.

A participação é gratuita, mas está limitada a 15 pessoas. As inscrições decorrem até ao dia 22 de maio e podem ser efetuadas através do telefone 291 211 138 ou do e-mail djevu@funchal.pt.