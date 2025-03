A Câmara Municipal do Funchal informou, esta manhã, que no âmbito da empreitada municipal ‘Recarga betuminosa de vários arruamentos por freguesias do Concelho’, será necessário proceder a alterações temporárias à circulação rodoviária, já a partir de amanhã.

Eis as mudanças:

Estrada dos Marmeleiros

Data prevista de 27.03.2025 (quinta-feira) a 04.04.2025 (sexta-feira)

“Fica condicionada a circulação rodoviária a uma via de trânsito na Estrada dos Marmeleiros, entre o entroncamento do Tanque e o entroncamento com o Caminho da Portada de Santo António, permitindo a circulação em ambos os sentidos de forma alternada, através de coordenação por sinalização luminosa temporária;

Como alternativa os condutores podem optar por circular pelo Caminho da Portada de Santo António”, explica a autarquia.

Mais vinca que é “expressamente proibido o estacionamento de veículos na área de intervenção e envolvência imediata”, além disso, “o acesso e saída das residências, garagens e parques de estacionamento, será realizado em conformidade com o desenvolvimento da obra”.

A CMF agradece a compreensão dos condutores para eventuais constrangimentos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente.

Os horários de funcionamento e percursos alternativos deverão ser consultados no website https://siga.madeira.gov.pt/;

Para mais informações acerca de alterações rodoviárias consulte a plataforma municipal https://infomobilidade.funchal.pt.