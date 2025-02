Clube de Campismo da Madeira promove caminhada na Ribeira Brava no sábado

É já no próximo sábado, dia 22 de fevereiro, que o Clube de Campismo da Madeira vota a promover uma caminhada, aberta à participação pública.

O percurso pedestre, de dificuldade moderada, terá lugar na Ribeira Brava e conta com passagens pela Eira do Mourão, Levada do Norte, Espigão ou Meia Légua, numa distância aproximada de 15 km e um tempo estimado de seis horas.

O Clube de Campismo da Madeira informa que:

“Os percursos pedestres, organizados pelo Clube de Campismo da Madeira, são abertos à participação pública. Os interessados em participar nas atividades, devem ter atenção ao grau de dificuldade indicado para cada percurso. Os participantes, devem seguir e respeitar as indicações transmitidas pela organização e pelo guia do percurso durante a caminhada.

Para fazer a sua inscrição para a caminhada, enviar e-mail com assunto: Inscrição Percurso Pedestre, para: clubecampismomadeira@gmail.com

Pode também contactar José Gonçalves - Telemóvel: 969591687.

Inscrições até às 12h00, da próxima sexta-feira21 de Fevereiro. Caso se atinga a lotação do transporte, antes desta data, serão encerradas as inscrições.

Para a inscrição é necessário indicar o nome completo, data de nascimento e Número de Contribuinte de cada participante. Estes dados são necessários para o seguro de acidentes pessoais. Devem também indicar o vosso número de telemóvel.

No valor da inscrição está incluído o transporte do Funchal até ao local de início da caminhada e respetivo regresso e o seguro de acidentes pessoais.

O não cancelamento prévio da inscrição, até às 17 H do dia anterior à realização da atividade, obriga ao pagamento do valor do transporte e do seguro.

Para qualquer esclarecimento adicional, contactar o número de telemóvel indicado.

RECOMENDAÇÕES:

Utilizar vestuário cómodo e apropriado - ter em conta as condições atmosféricas;

Usar Botas próprias para caminhadas;

Levar Impermeável;

Levar Boné ou chapéu;

Levar Bordão, para auxiliar nas descidas e subidas;

Levar Mochila com farnel (sandes, água, fruta, frutos secos, chocolate, bolachas, sumo)

Levar Cantil com Água;

Levar um saco para transportar o seu lixo (papeis, embalagens, garrafas)

Venha connosco participar nesta caminhada!