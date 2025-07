O Clube de Campismo da Madeira realiza no próximo sábado, 26 de julho, mais uma caminhada integrada no seu plano anual de atividades. O percurso pedestre, com cerca de 15 km e uma duração estimada de 6 horas, liga Machico a Porto da Cruz, passando por locais emblemáticos como a Levada dos Maroços, Vereda da Boca do Risco, Espigão Amarelo e Vereda do Larano.

Classificada com grau de dificuldade “exigente”, esta atividade está aberta ao público, sendo recomendada apenas a quem tenha boa preparação física. A organização reforça a importância de seguir as orientações do guia e da equipa responsável durante todo o trajeto.

As inscrições devem ser feitas até às 12h de sexta-feira, 25 de julho, através do e-mail clubecampismomadeira@gmail.com, com os dados pessoais necessários para o seguro: nome completo, data de nascimento, número de contribuinte e contacto telefónico. Também é possível inscrever-se através do contacto móvel de José Gonçalves: 969 591 687 (chamada, SMS ou WhatsApp).

O valor da inscrição inclui transporte entre o Funchal e os pontos de partida e chegada, bem como o seguro de acidentes pessoais. O não cancelamento da inscrição até às 16h do dia anterior implica o pagamento integral dos custos associados.