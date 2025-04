O Clube de Campismo da Madeira vai realizar, no sábado, 19 de abril, mais uma caminhada integrada no seu programa anual de atividades. O percurso proposto tem uma extensão aproximada de 16 quilómetros, com duração prevista de cerca de sete horas e grau de dificuldade classificado como moderado.

O trajeto inclui os seguintes pontos: Paul da Serra, Vereda do Pico Fernandes, Poço Redondo, Pico dos Balcões, Vereda do Fanal, Beijo das Águas, Cascata Superior das 25 Fontes, Levada das 25 Fontes, Madre da Levada, Palha Carga, Vereda do Fanal e Assobiadores.

A participação está aberta ao público, sendo necessário efetuar inscrição até às 12h00 de sexta-feira, 18 de abril, através do e-mail clubecampismomadeira@gmail.com, com o assunto “Inscrição Percurso Pedestre”. Os dados obrigatórios para inscrição incluem nome completo, data de nascimento, número de contribuinte e contacto telefónico, sendo estes necessários para o seguro de acidentes pessoais. O valor da inscrição inclui transporte entre o Funchal e o local da caminhada e o respetivo seguro. O não cancelamento até às 17h00 do dia anterior implica o pagamento do valor correspondente ao transporte e ao seguro.

As inscrições encerram assim que for atingida a lotação do transporte. Para esclarecimentos adicionais, está disponível o contacto de José Gonçalves, através do número 969 591 687 (SMS ou WhatsApp).

A organização recomenda o uso de vestuário e calçado apropriado, impermeável, boné ou chapéu, bordão de caminhada e mochila com farnel e água. Os participantes devem ainda transportar um saco para recolha de lixo.