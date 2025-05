“É com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Comendador Jorge Sá, uma das figuras mais emblemáticas e respeitadas da história do Club Sport Marítimo.”, diz o clube numa nota na sua página institucional.

“Ao longo de várias décadas, Jorge Sá desempenhou, com dedicação e elevado sentido de responsabilidade, diversos cargos nos órgãos sociais do clube, tendo acompanhado sucessivas gerações no dirigismo maritimista”, recorda.

Jorge Sá “iniciou a sua colaboração na época de 1982/83, como Relator do Conselho Fiscal, durante a presidência de António Henriques. Mais tarde, integrou o Conselho Fiscal nas campanhas europeias lideradas por Rui Fontes e teve um papel relevante na recuperação da estabilidade financeira do clube em 1997, bem como no início da Sociedade Anónima Desportiva (SAD) do Marítimo, acompanhando a liderança de Carlos Pereira até 2021”.

“Destaca-se ainda a sua participação, em 1997, na Comissão de Salvamento do Club Sport Marítimo, juntamente com Carlos Pereira, Luís Miguel de Sousa e Joe Berardo, num momento decisivo para a recuperação económica da instituição”, acrescenta, deixando uma mensagem de profundo pesar.