No mês passado, foi na estação de São Vicente que se sentiu mais calor, tendo atingido os 29,6ºC. Já a temperatura média mais elevada foi registada no Lugar de Baixo e a mais baixa no Chão do Areeiro.

Já no que concerne à chuva, foi na estação do Santo da Serra que a precipitação atingiu o valor mais alto, de 63,5mm. Ainda assim, foi Santana que obteve o maior valor diário, nomeadamente 16,9mm no dia 28.

Saiba mais sobre as oscilações do tempo, em diferentes concelhos, referentes ao mês de setembro na página 9 da edição impressa de hoje.