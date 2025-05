Do PSD, Cláudia Perestrelo, disse ser um programa que efetivamente é um “pacto com as pessoas que trabalham” e que equilibra a “equidade e justiça social”, querendo saber se a política de diálogo é para continuar com as entidades empregadoras.

A deputada social-democrata reconhece a importância de atribuir apoios a pessoas em situação de fragilidade e sublinha a distribuição igualitária.

O Parlamento Regional da Madeira entra hoje no último dia de discussão do Programa de Governo para o período 2025-2029, com a votação final do documento agendada para esta tarde, conforme estabelece o regimento da Assembleia Legislativa.