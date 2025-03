A Câmara Municipal do Funchal, iniciou, ontem, 10 de março, a implementação de um circuito-piloto de recolha de biorresíduos porta-a-porta no centro do Funchal, mais concretamente na Rua da Carreira, para o setor da restauração.

“Em linha com a estratégia adotada pelo município do Funchal em direção à promoção da sustentabilidade ambiental e à redução do desperdício orgânico, numa primeira fase, fez-se a entrega gratuita de contentores castanhos com a capacidade de 80 litros, a 17 restaurantes desta rua, e que se destinam à deposição seletiva de biorresíduos, nomeadamente cascas de frutas e legumes, cascas de ovos, borras e filtros de café, os quais constituem mais de 30% dos resíduos da restauração”, refere a autarquia em nota de imprensa.

Mais informa que o Departamento de Ambiente da CMF irá recolher diariamente estes contentores e orientará os respetivos resíduos para a linha de verdes, na Estação de Transferência dos Viveiros, seguindo posteriormente para a compostagem na Estação da Meia Serra.

Numa fase posterior, a CMF irá alargar esta experiência a outras áreas da cidade, nomeadamente Sé, Fernão Ornelas e Zona Velha, onde a concentração de restaurantes é elevada.

Relembra a mesma nota do município que a autarquia possui, atualmente, 13 compostores comunitários, sendo que, até à data, foram produzidos 4683 kg de composto, o que corresponde a 28098 kg de resíduos orgânicos valorizados, evitando assim que fossem encaminhados para a meia-serra.

Com mais esta iniciativa, a CMF pretende “reduzir a produção de resíduos indiferenciados e promover o aumento dos resíduos recolhidos seletivamente, neste caso reciclando-os para a produção de composto orgânico, e contribuir assim para a economia circular no nosso município”, conclui.