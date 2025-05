Cinco escolas madeirenses podem receber prémios pelo esforço de reciclagem

Cinco estabelecimentos de ensino madeirenses estão inscritos na 14.ª edição da campanha Escola Electrão, podendo receber prémios como recompensa pelo envolvimento no esforço da reciclagem,

As escolas em questão são:

· Escola Básica do 1º ciclo com pré-escolar da Lourencinha, em Câmara de Lobos

· Escola Básica do 1º ciclo com pré-escolar e creche da Ribeira Brava

· Escola Básica dos 2º e 3º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos

· Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, em São Vicente

· Escola Profissional Cristovão Colombo, no Funchal

O objetivo desta campanha de sensibilização, promovida pelo Electrão, é que as escolas participantes reúnam o maior número de pilhas, lâmpadas e equipamentos elétricos para reciclagem com o apoio de toda a comunidade escolar que é convidada a participar.

As escolas recebem pontos em função das quantidades recolhidas, que são convertidos em prémios. Por cada 100 quilos de pilhas, 100 quilos de lâmpadas ou 1000 quilos de equipamentos elétricos usados cada escola recebe um cheque-prenda no valor de 75 euros.

Os resultados nacionais

Nas 294 escolas que já solicitaram recolha nesta edição da campanha foi possível reunir até ao momento, a nível nacional, mais de 259 toneladas de aparelhos para encaminhar para reciclagem, mais concretamente 8,5 toneladas de pilhas e baterias, 4,3 toneladas de lâmpadas e 246 toneladas de outros equipamentos elétricos usados.

Ao longo destas últimas 13 edições esta campanha do Electrão já permitiu a recolha de mais de mais de sete mil toneladas de pilhas, baterias, lâmpadas e outros equipamentos elétricos nas escolas aderentes.

“Estes valores são o resultado do envolvimento de professores, alunos e de toda a comunidade escolar neste projeto de sensibilização ambiental. Os mais novos estão a aprender sobre a importância de separar para reciclar, não só pilhas e equipamentos elétricos, mas também embalagens e acabam por levar essa prática para suas casas. Esperamos que seja possível superar uma vez mais os resultados no final desta edição”, destaca o diretor-geral de elétricos e pilhas do Electrão, Ricardo Furtado.

A 13.ª edição da “Escola Electrão”, arrancou em setembro e decorrerá até final de junho, acompanhando o ano letivo.

Prémios para os “Repórteres Electrão”

A campanha “Escola Electrão” convida também os alunos e professores das escolas participantes a criar reportagens vídeo sobre a reciclagem, no âmbito do concurso trimestral “Repórter Electrão”.

No primeiro período deste ano letivo, a propósito do tema do “Dia Internacional dos Resíduos Elétricos”, os alunos foram desafiados a criar vídeos que mostrassem aos colegas como “Destralhar para Reciclar”. Foram submetidos 42 trabalhos, de 18 escolas e selecionados quatro vencedores, um por cada nível de ensino.

Outros 22 trabalhos foram apresentados por parte de 13 escolas do país no segundo desafio com o mote “Reciclagem na escola”.

A Escola Básica da Lourencinha, na Ilha da Madeira, voltou a garantir o prémio ao nível do 1º ciclo.

Foram ainda escolhidos os trabalhos apresentados pela Escola Básica de Tondela, distrito de Viseu, na categoria do 2º ciclo; Escola Secundária Campos de Melo, na Covilhã, no distrito de Castelo Branco, no 3º ciclo; e Escola Secundária da Amadora, distrito de Lisboa, ao nível do Secundário.

O desafio “Repórter Electrão” premeia trimestralmente um trabalho vencedor por cada nível de ensino no decorrer do ano letivo. Cada aluno e professor das equipas vencedoras recebe um cheque-prenda no valor de 50 euros.