A cientista Ana Lúcia Faria visitou a escola EB1/PE Fonte da Rocha de Câmara de Lobos para dinamizar uma oficina com as crianças do 4º ano, numa oficina de ciências realizada no âmbito do programa ‘Cientista Regressa à Escola’ no passado dia 25 de fevereiro.,

A cientista, que integra a Universidade da Madeira e cuja investigação assenta no desenvolvimento e validação clínica de tecnologias interativas para a reabilitação da lesão cerebral adquirida, deu a conhecer aos jovens alunos um pouco da sua profissão.

De acordo com um comunicado da escola alusivo a esta iniciativa, Ana Lúcia dedica o seu trabalho à criação de jogos e tarefas em computador para pessoas que sofreram uma lesão cerebral, com o intuito de promover a recuperação das funções perdidas. Posto isto, a oficina dinamizada pela cientista contou com o auxílio de elementos didáticos e interativos (como um modelo anatómico do cérebro, puzzles de madeira dos diferentes lobos cerebrais e de um jogo virtual interativo) na aprendizagem de temas como Acidente Vascular Cerebral (AVC), neuroplasticidade e tecnologias interativas.

Através deste programa, desenvolvido pela Native Scientists, uma organização pan–europeia sem fins lucrativos de promoção de literacia científica e redução das desigualdades, as crianças de Câmara de Lobos tiveram a oportunidade, única para muitas, de conhecer e interagir com uma pessoa cientista, podendo agora afirmar convicta e alegremente que já conheceram uma cientista da terra natal.

“Espero ter inspirado os mais pequeninos e pequeninas a crescerem para serem o que quiserem ser. Os alunos e alunas de ambas as escolas ficaram muito impressionados com o facto de ter feito o 3.º e 4.º ano numa garagem improvisada de escola e quase sem recreio. A atual escola do Rancho e Caldeira foi inaugurada em 2008, ano em que terminei a faculdade. De 1993 a 2008 a escola funcionava numa garagem”, disse Ana Lúcia Faria, citada no comunicado.

Sobre a participação na iniciativa Native Scientists, a cientista diz que foi uma viagem ao passado acompanhada da geração do futuro.

Joana Bordalo, co-fundadora do programa, explica que “o Cientista Regressa à Escola foi lançado no dia 8 de setembro de 2021, Dia Internacional da Literatura e visa contribuir para o enriquecimento curricular na área das ciências, promover o Ensino Superior junto de estudantes mais jovens e fomentar a cultura científica na sociedade portuguesa, aproximando a ciência da sociedade e ancorando o programa a importantes conceitos, como a humanização da ciência e a educação circular”.