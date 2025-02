A chuva já começou a cair esta quinta-feira na região, sobretudo na costa norte e na zona oeste da ilha da madeira, e deverá manter-se até meados da próxima semana.

Ainda assim, e apesar das previsões indicarem chuva sábado à noite, não deverá afetar os festejos de Carnaval, que terá o seu auge precisamente este sábado com o cortejo carnavalesco na baixa do funchal, festejos que se estenderão a outros concelhos da Região no domingo e na terça-feira.

A garantia é do presidente do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, Vítor Prior.

O vento deverá sentir-se com mais intensidade, a partir desta tarde, nas regiões montanhosas e nos extremos lestes e oeste da ilha da madeira, com rajadas que poderão afetar a operacionalidade do Aeroporto Cristiano Ronaldo até ao final do dia de amanhã.