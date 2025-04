Bom dia!

No primeiro trimestre do ano, a Comarca da Madeira registou a entrada de 4.037 novos processos. Um acréscimo de 30% em relação ao período homólogo, com a subida mais evidente a ocorrer na área criminal. Ao JM, o juiz presidente Filipe Câmara lamenta a redução de pessoal nos tribunais que se reflete na morosidade da resposta judicial.

O registo fotográfico da Primeira Página do seu JM vai para a Pontinha. Taxa turística nos cruzeiros rendeu meio milhão em três meses.

Saiba ainda que um terço dos profissionais de hotelaria já são estrangeiros e que atualização salarial dos Sapadores do Funchal tem impacto de 225 mil euros anuais.

Neta de Pavarotti atua no Baltazar Dias é outro assunto de relevo nesta edição que destaca a composição orgânica do Governo Regional. Nuno Maciel escolhe Marco Cabral para adjunto; Micaela Freitas dá sinais de apostas na continuidade; Pedro Rodrigues faz somente uma alteração no gabinete.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!