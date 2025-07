No arranque dos trabalhos no plenário madeirense, na manhã desta quinta-feira, dia em que serão os representantes da Assembleia Legislativa da Madeira no Conselho Económico e da Concertação Social da Região Autónoma da Madeira e também será debatido alterações ao regime de redução das taxas do IRS, na presença de Duarte Freitas, coube a Manuela Gonçalves a primeira intervenção política do dia.

A deputada do Chega falou para o Partido Socialista, não especificando muito bem o contexto da sua oratória.

Disse que o Chega “recusa-se a baixar os braços perante a destruição do sistema de ensino”, dizendo que “parece que querem fazer regressar as escolas ao Estado Novo”.

“Desde quanto exigir responsabilidades é ofensivo”, questionou, respondendo ela própria: “autoritário é o vosso modelo de ensino”.

Diz que o Chega defende “uma escola onde quem se esforça” tem méritos reconhecidos, e não “uma escola castradora que destrói ambições”.

“Defender o mérito não é tirar o aluno do centro” e o “aluno precisa saber que sucesso precisa de trabalho”, foram outras notas deixadas.