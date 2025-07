O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, considera que um dos maiores entraves ao desenvolvimento da Madeira, em particular, e de Portugal, como um todo, é o que diz ser “a cultura de subsidiodependência”, ou seja, pessoas que preferem viver de apoios em vez de assumir um papel na economia.

Para o parlamentar, esta situação não compromete apenas a sustentabilidade financeira da Região e do país, mas mina o princípio da justiça social, criando um sistema onde o esforço e o mérito deixam de ser valorizados. Francisco Gomes sublinha a importância de separar quem verdadeiramente precisa de ajuda de quem vive intencionalmente à custa do erário público.

“A menos que alguém esteja reformado ou pessoalmente incapacitado, deve estar a trabalhar e a contribuir. Por outro lado, quem está física e mentalmente apto e recebe apoios do Estado deve, no mínimo, realizar trabalho comunitário”, advoga.

O deputado insiste que o Estado deve adotar uma postura mais rigorosa no combate aos abusos, especialmente no que diz respeito às baixas fraudulentas. Defende um uso mais eficiente dos mecanismos de fiscalização e cruzamento de dados, como forma de garantir que os apoios sociais não sejam usados de forma indevida.

“Não podemos ser um país no qual aqueles que fazem vida de café e vivem de perna cruzada chegam ao final do mês com mais dinheiro do que aqueles que dão tudo de sol a sol. Não podemos ser um país de parasitas, mas um país de gente que luta de forma honesta para ter a vida que quer”, vincou ainda na nota de imprensa enviada às redações.

Francisco Gomes apela a um novo paradigma nas políticas sociais, baseado na responsabilização e na valorização do trabalho. Considera essencial que os cidadãos cumpridores não continuem a ser penalizados pelas falhas de um sistema que diz ser “permissivo com quem não quer contribuir”.