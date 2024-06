Chega: Gabinete contra a corrupção proposto pelo Governo era como ter “uma raposa dentro do próprio galinheiro”

O líder da bancada parlamentar do Chega, Miguel Castro, disse hoje que a proposta de criação de um gabinete contra a corrupção, no arco de influência das Finanças, é uma espécie de “raposa dentro do próprio galinheiro”.

Miguel Castro está contra a proposta vertida no Programa do Governo, que prevê o gabinete contra a corrupção na esfera de influência da Inspeção Regional de Finanças, uma vez que um dos objectivos do gabinete será precisamente escrutinar a Inspeção das Finanças.

Castro recordou que a proposta que apresentou no passado, e que foi chumbada pela maioria PSD, visava a criação de um gabinete contra a corrupção que fosse “independente”, sem ligação aos poderes do Governo.

Na resposta, Rogério Gouveia admitiu a possibilidade de repensar o modelo proposto, embora tenha vincado a “seriedade” dos profissionais da Inspeção Regional de Finanças.