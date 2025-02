O deputado do Chega eleito pela Madeira à Assembleia da República, Francisco Gomes, expressou hoje a sua preocupação com o que considera ser a falta de fiscalização à gestão que está a ser feita dos fundos do PRR na Madeira.

“A ideia foi expressa numa audição urgente ao Ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro de Almeida, realizada na Comissão de Acompanhamento do PRR, que o parlamentar madeirense integra, em representação do Chega”, informa-se em comunicado de impre,sa.

No texto da nota é referido que “Francisco Gomes realçou dois projetos que foram assinalados pelo governo da República como marcos não cumpridos, nomeadamente a aquisição, por 25 milhões de euros, de dois ‘ferries’ elétricos para o transporte de passageiros e veículos, nos Açores, e a aquisição, por 14 milhões de euros, de um navio para investigação científica, na Madeira”.

“As duas iniciativas, que ainda não foram concretizadas, receberam a censura do deputado madeirense. No projeto dos Açores, realçou que o mesmo já tinha sido alvo de três concursos, nenhum dos quais tinha garantido a sua execução. Quanto ao projeto na Madeira, apontou-o como exemplo da “lógica distorcida” do governo regional, que, a seu ver, promove obra que está “desligada dos verdadeiros interesses e prioridades da população”, lê-se no mesmo cumunicado.

“Estamos a falar de uma região atlântica sem ligação marítima ao continente, com uma frota pesqueira degradada, com o hospital sem medicamentos e um dos índices de pobreza mais altos do país. As prioridades? Navios científicos de 14 milhões, campos de golfe de 20 milhões e pontes aéreas de 1,6 milhões”, avisou Francisco Gomes.