O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República apresentou um voto de congratulação a todos os bombeiros e agentes da Proteção Civil que participaram no combate aos incêndios que assolaram a Região Autónoma da Madeira no passado mês de agosto.

Segundo o texto submetido pelo partido no parlamento nacional, “aqueles homens e mulheres dedicaram-se incansavelmente ao combate de uma tragédia que consumiu milhares hectares de terreno, ameaçando não só a flora e fauna locais, mas também a segurança e o bem-estar da população, sendo-lhes devido respeito e sentida gratidão, pois o seu esforço permitiu ultrapassar um dos maiores desafios que a Região enfrentou nos últimos anos.”

A juntar a isto, o Chega realça que a união de forças dos profissionais da Proteção Civil e dos bombeiros de diferentes corporações e localidades “foi uma inequívoca demonstração de solidariedade nacional e de entreajuda humana, sendo esse um exemplo que deve inspirar não só os cidadãos, mas também a classe política nacional.”

“O esforço coletivo demonstrado por equipas de todo o país, que, sem hesitar, se juntaram para enfrentar um inimigo comum, é um testemunho poderoso do espírito de colaboração e do desejo de proteger o próximo, revelando, também, um compromisso inabalável com o dever e o serviço público, valores que, para o Chega, devem sempre nortear qualquer sociedade justa e solidária”, disse o deputado Francisco Gomes.

Para o deputado madeirense do Chega na Assembleia da República, a bravura e dedicação dos bombeiros e de todos os profissionais da Proteção Civil merecem ser acompanhadas por um compromisso político para garantir que nunca faltem os meios, a formação e o apoio necessário para que possam desempenhar as suas funções.

“O altruísmo e a capacidade de luta evidenciados pelos bombeiros e pelos profissionais da Proteção Civil foram fundamentais. Apesar de enfrentarem terrenos difíceis e condições adversas, nunca vacilaram. Com coragem, avançaram para o coração das chamas, colocando em risco a sua própria integridade para salvar a de outros. Não há maior prova de amor à Causa Pública e ao próximo”, remata.