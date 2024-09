O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República apresentou um voto de congratulação a Madalena Costa, atleta madeirense, pela conquista do bicampeonato mundial de juniores de patinagem livre.

Segundo o texto submetido pelo Chega, Madalena Costa transcende os limites convencionais da patinagem, fazendo de cada prova um espetáculo de mestria artística e desportiva. O partido acredita que o seu domínio sobre os patins, a fluidez com que executa movimentos complexos e a capacidade de capturar a essência da coreografia são testemunhos do seu talento e da sua dedicação ao longo de anos de intenso treino.

Porém, o Chega realça que o percurso de Madalena Costa não se limita aos seus triunfos recentes, pois, desde tenra idade, a jovem patinadora deu sinais de uma “determinação feroz” e “paixão inabalável” pelo desporto. Assim, para o partido, a sua ascensão no cenário nacional, marcada por títulos consecutivos em competições juvenis, foi apenas o prelúdio para o seu sucesso a nível internacional.

Ainda, o Chega nota que ser bicampeã mundial é uma proeza que poucos conseguem alcançar, mas, a seu ver, Madalena Costa fê-lo com uma maturidade e um sentido de responsabilidade que transcendem a sua idade, reflexo de uma atleta que, mais do que vencer, procura constantemente elevar o padrão do desporto.

Para Francisco Gomes, deputado madeirense do Chega na Assembleia da República, a congratulação feita a Madalena Costa em sede de Assembleia da República é motivo de orgulho para todos os madeirenses e um justo reconhecimento do feito alcançado pela patinadora da Região.

“A postura de Madalena Costa, dentro e fora da pista, marcada por humildade e respeito, transforma-a numa embaixadora da patinagem livre. Com o futuro ainda a prometer feitos maiores, é indiscutível que Madalena Costa já se estabeleceu como uma lenda viva da modalidade e uma figura que inspira e motiva uma nova geração de atletas a sonharem mais alto.”