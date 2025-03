O Chega Madeira, no arranque da campanha eleitoral, deslocou-se à freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, onde Miguel Castro constatou que “as famílias e os pequenos negócios não podem continuar sufocados pela carga fiscal e pela burocracia”.

Neste sentido, o cabeça de lista do partido às eleições regionais afirma que o Chega “tem um plano claro para aliviar esse peso e garantir mais qualidade de vida aos madeirenses”.

Entre as prioridades do partido, encontram-se a redução de impostos, o combate ao “desperdício” de dinheiro público, o fim dos “privilégios na política” e o apoio direto às famílias e empresas. “Vamos acabar com o compadrio e garantir que o dinheiro dos madeirenses é bem aplicado. O nosso compromisso é com a transparência e a seriedade na gestão pública”, garantiu Miguel Castro.

Refira-se que, neste primeiro dia de campanha, o Chega Madeira tem ainda previstas ações, pelas 12h00, na Feira do Santo da Serra e, na parte da tarde, no Caniçal.

“Os madeirenses estão fartos de promessas vazias. Nós estamos no terreno, lado a lado com as pessoas, a apresentar soluções concretas para melhorar as suas vidas”, destaca o candidato.