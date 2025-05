“O deputado do Chega e candidato à Assembleia da República, Francisco Gomes, acredita que o Estado deixou de governar para os portugueses honestos e trabalhadores e passou a governar “para as minorias, para os amigos dos políticos e para os que se fazem de coitadinhos para viver à custa dos outros”. Segundo o parlamentar, esta “inversão de prioridades” está a destruir os alicerces da justiça social e a confiança dos cidadãos no país”, informa comunicado à imprensa.

“Ao fim de 50 anos de PSD e PS, os portugueses honestos pagam tudo, sustentam tudo, mas são sempre os últimos a receber e os primeiros a ser esquecidos. Mais compensa depender do Estado do que trabalhar, pois quem se esforça é penalizado”, diz Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.

“Para Francisco Gomes, PSD e PS criaram uma sociedade em que compensa mais quem fica em casa, do que quem se levanta para trabalhar. Adicionalmente, o candidato criticou a política de imigração, que descreveu como “completamente descontrolada”, e que, na sua opinião, está a agravar a pobreza, a criminalidade e a exclusão social. “O país está farto de ver imigrantes a chegarem e, no mesmo dia, receberem casa, comida, escola, saúde e subsídios. Isto enquanto idosos vivem com pensões de miséria, antigos combatentes morrem abandonados e jovens são forçados a emigrar para ter uma vida decente”, é acrescentado.