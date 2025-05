Francisco Gomes considera que a imigração “massiva e desregulada” que se tem verificado em Portugal está a prejudicar os jovens portugueses, “forçando muitos a abandonar o País onde nasceram e agravando, simultaneamente, a já crítica situação do mercado da habitação”.

O deputado do Chega na Assembleia da República e candidato às eleições do próximo dia 18 de maio entende que “a entrada contínua de um elevado número de estrangeiros está a alterar negativamente as dinâmicas do mercado de trabalho, afetando sobretudo os jovens que ambicionam uma vida digna, com empregos estáveis e salários compatíveis com o custo de vida e com os seus níveis de qualificação”.

No entender de Francisco Gomes, “estamos a importar pobreza, dependência, instabilidade e criminalidade, enquanto mandamos para fora os jovens que aqui nasceram, estudaram e até queriam ficar. Um terço dos jovens nascidos em Portugal já vive no estrangeiro e quem perde com isto é o nosso país!”, afirmou, lamentando que os efeitos desta vaga migratória não se restringem apenas ao domínio laboral. Francisco Gomes chama a atenção para um impacto igualmente grave no setor habitacional. “A imigração em massa está a exercer uma enorme pressão sobre o mercado imobiliário, tanto no setor da compra como do arrendamento. A procura disparou, e com ela os preços. Hoje, milhares de jovens que já trabalham, que estudaram e investiram em Portugal, veem-se completamente impossibilitados de comprar casa ou sequer de pagar uma renda justa”, observou o parlamentar do Chega.