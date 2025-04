Será mais um dia de primavera com períodos de céu muito nublado. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, poderão ocorrer também períodos de chuva em geral fraca, passando a aguaceiros a partir do fim da manhã, sendo mais frequentes nas vertentes norte e terras altas da ilha da Madeira.

Já o vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h) de oeste, rodando para norte a partir do fim da manhã e soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e extremos leste e oeste da ilha da Madeira a partir do meio da tarde.

Está também prevista uma pequena descida de temperatura nas terras altas da ilha da Madeira.

Quanto ao estado do mar, as previsões do IPMA apontam para ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando gradualmente para 2 a 3 metros, para a costa norte, e para a costa sul ondas inferiores a 1 metro, passando gradualmente a ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.