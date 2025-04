Na sequência da resolução aprovada no plenário de trabalhadoras do Infantário Primaveras realizado no dia 22 de abril, o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio Escritório e Serviços de Portugal vem esclarecer “que a mesma, em caso algum, refere que está em causa “saúde pública” de quem frequenta ou trabalha no referido infantário”.