César Rosa será o novo diretor regional de Informática, uma das novas escolhas do secretário regional de Finanças, Duarte Freitas.

O sucessor de Élia Ribeiro, que estava no cargo desde finais do ano 2023, desempenhava funções na Câmara Municipal do Funchal, onde dirigia o departamento de sistemas de informação e novas tecnologias.

Integra os quadros da Autarquia funchalense desde 2002, tendo começado a trabalhar no Gabinete de Informática, transitando depois para a função de especialista na área. Foi ainda chefe de divisão de sistemas de informação e do departamento de recursos humanos e modernização administrativa, assumindo posteriormente a direção do departamento de recursos humanos e modernização administrativa.

César Martim Aguiar Baptista Rosa é licenciado em Informática de Gestão pela Universidade do Minho.