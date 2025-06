O Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, promove e preside, amanhã, dia 10 de Junho, às cerimónias civis de homenagem às Comunidades Portuguesas e de comemoração do Dia de Portugal, com agraciamento de personalidades madeirenses.

Assim, no Palácio de São Lourenço, a partir das 10h45, decorre o hastear da Bandeira Nacional. Pelas 11 horas, junto ao ‘Monumento ao Emigrante Madeirense’, na Avenida do Mar, Ireneu Barreto preside à cerimónia de colocação de flores por parte das Entidades presentes.

Depois da atuação da Banda Militar da Madeira, no pátio central do Palácio de São Lourenço, pelas 11 horas, serão atribuídas as distinções honoríficas concedidas pelo Presidente da República, a partir das 11h30.

A cerimónia conta com a atuação do Coro de Câmara da Madeira com direção da Maestrina Zélia Gomes, da Banda Militar da Madeira, dirigida pelo Tenente Luís Afonso, com interpretação do Hino Nacional e do Hino da Região.

Segue-se a alocução do Representante da República, que dará depois lugar a um momento musical com o Coro de Câmara da Madeira, acompanhado ao piano pelo Professor Robert Andres.

O programa contempla ainda a leitura do texto premiado no concurso literário “Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas” por Mateus Paulo Spínola Jasmins Gouveia, declamação de poemas por alunos da Região, seguindo-se a entrega das condecorações.

Recorde-se que são distinguidos três personalidades e duas instituições, nomeadamente Paulo Rocha da Silva, Raimundo Quintal, Maria Martins Góis Ferreira, a Escola Secundária Francisco Franco e o Externato Apresentação de Maria.