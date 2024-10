A Madeira juntou-se à caminhada que acontece, este domingo, por todo o território nacional a assinalar o Dia Mundial do AVC.

O objetivo é “promover hábitos de vida saudável, nomeadamente a prática regular de atividade física, e sensibilizar a população sobre os sinais de alerta do AVC, fatores de risco e medidas preventivas, daquela que é a principal causa de mortalidade e incapacidade no nosso país.”

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, através da Unidade de AVC, associou-se à iniciativa nacional, promovida pela Sociedade Portuguesa do AVC (SPAVC), que, no Funchal, traçou um percurso entre a Praça CR7 e o Largo do Município. Apesar de a chuva ter ameaçado, a caminhada decorreu com normalidade e contou com cerca de 70 participantes, terminando ao final da manhã deste domingo com um lanche no edifício da Câmara Municipal do Funchal.

Uma caminhada de, aproximadamente, 20 minutos que, conforme referiu o médico Tiago Freitas, é uma prática que deve ser adotada diariamente como forma de prevenção de problemas de saúde que podem levar a um acidente vascular cerebral. Na ocasião, enquanto os participantes ocupavam o pátio do edifício dos Paços do Concelho da CMF, o porta-voz da iniciativa sensibilizava para a identificação dos sintomas comuns de um AVC, que se guiam pelos três Fs: desvio da face, falta de força num braço, dificuldade em falar.

A autarquia funchalense associou-se, também, a esta iniciativa pelo que, em representação da edilidade, a vereadora Helena Leal referiu que fez todo o sentido a CMF criar condições para que o evento se realizasse, reconhecendo a sua importância para a prevenção e sensibilização desta problemática.