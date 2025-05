O Largo do Município está a receber mais de 300 crianças do pré escolar para a construção simbólica do Muro da Esperança. Na ocasião, e em declarações aos jornalistas, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura disse que estarão neste fim de semana cerca de 65 mil visitantes, por causa da Festa da Flor.

De salientar que as crianças, pais e educadores das escolas e fundações saíram em cortejo desde o Jardim Municipal, culminando no Largo do Município para ajudarem a partilhar, com uma flor, a mensagem de esperança num mundo em conflito.