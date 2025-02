No quarto trimestre de 2024, o Funchal destacou-se como a cidade portuguesa onde as casas para arrendar saem mais rapidamente do mercado, de acordo com uma análise do idealista.

Cerca de 43% das habitações anunciadas na capital madeirense foram arrendadas em menos de 24 horas, superando todas as outras capitais de distrito do país.

Os dados revelam que a procura é especialmente intensa no segmento das rendas mais acessíveis. No Funchal, 50% das casas com renda até 750 euros/mês foram arrendadas em menos de um dia, um indicador que coloca a cidade à frente de Coimbra (43%) e Lisboa (40%) neste segmento.

No intervalo de rendas entre 750 e 1.000 euros/mês, o Funchal volta a liderar, com a totalidade das casas disponíveis neste patamar a serem arrendadas em menos de 24 horas. Esta rapidez no mercado imobiliário madeirense sublinha a elevada procura e a limitada oferta habitacional, uma realidade que se torna ainda mais evidente quando se analisa o segmento das rendas entre 1.000 e 1.500 euros, onde 33% das casas no Funchal foram arrendadas num espaço de um dia.