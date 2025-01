O Aeroporto Internacional da Madeira volta a registar, esta terça-feira, vários cancelamentos e desvios de voos devido às condições meteorológicas adversas.

Segundo o ‘site’ da ANA - Aeroportos de Portugal, desde a meia noite até ao final do dia de hoje existem já confirmados 11 cancelamentos, entre partidas e chegadas, e um voo divergido.

No que concerne às chegadas, foram cancelados cinco voos provenientes de Dusseldorf, Stuttgart, Munique, Lisboa e Londres (Gatwick), enquanto um voo do Porto Santo foi divergido. Já nas partidas, dois voos com destino a Lisboa, e outros que partiriam com destino Dusseldorf, Stuttgart e Munique foram cancelados, além de uma ligação para Londres (Gatwick).

Os cancelamentos e desvios acumulam-se desde ontem, segunda-feira, quando 28 voos foram cancelados – 15 chegadas e 13 partidas – e várias ligações sofreram atrasos significativos.

A ANA alertou os viajantes para consultarem o estado do seu voo antes de se deslocarem ao aeroporto, dada a possibilidade de interrupções frequentes.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém os avisos meteorológicos que condicionam as operações aéreas na Região. Durante o dia de hoje, a costa sul, o Porto Santo e as regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso amarelo devido ao vento forte, com rajadas que podem atingir os 110km/h. A previsão de chuva intensa também levou à emissão de avisos para estas regiões.

Além disso, a agitação marítima continua a motivar um aviso laranja para as costas norte e sul da ilha, e também para o Porto Santo uma situação que persiste pelo menos até às 18 e que tem impactado desde ontem outros setores, como as ligações marítimas.