Numa altura em que a Região segue com os concursos de professores, o secretário regional de Educação adiantou que, ao nível do concurso nacional, cerca de 100 docentes da Região manifestaram intenção de sair.

Contudo, Jorge Carvalho garante que serão vinculados 200 professores na Madeira, pelo que estarão garantidos os recursos humanos necessários ao bom funcionamento das escolas.

Declarações prestadas aos jornalistas antes do inicio do XI seminário de Educação, organizado pela autarquia de Câmara de Lobos.

Sob o tema ‘Educação: Reflexões e Caminhos’, este é o ultimo seminário organizado com a responsabilidade de Sónia Pereira, professora de carreira e atual presidente da Câmara, um facto que foi reconhecido na abertura do evento, com a oferta de um ramo de flores à autarca.

A principal oradora do seminário é a ex-ministra de Educação, Maria Lurdes Rodrigues, que vem refletir sobre as mudanças estruturais que a Educação no país precisa, com uma definição clara do papel de cada ator, desde o professor à família, com o aluno no centro. Considerou que o ensino na Região vive um momento positivo, para a classe docente e discente.