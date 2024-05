O Serviço Regional de Saúde informou hoje que o Comité de Certificação do Departamento da Qualidade na Saúde da Direção Geral de Saúde (DGS), manteve a certificação no nível Bom, atribuída em maio de 2022, ao Centro de Saúde de Câmara de Lobos, segundo o disposto no âmbito do Modelo de Certificação de Unidades de Saúde do Ministério da Saúde.

Assim, e segundo os prazos estabelecidos, a certificação deste Centro de Saúde é válida até maio de 2027. Esta atribuição é o resultado de uma auditoria de avaliação realizada, no passado dia 24 de abril, pela DGS ao respetivo Centro de Saúde.

Nesta auditoria ficou assegurado o nível de certificação inicialmente obtido e reconhecidas as novas áreas de melhoria implementadas, que abrangem o cidadão, como foco dos serviços que compõem esta Unidade de Saúde.

“O SESARAM, EPERAM, reconhece e congratula o esforço das equipas, no sentido de melhorar continuamente a prestação de cuidados aos utentes, prestando-lhes cuidados mais seguros e tornando-os cidadãos mais conscientes dos seus direitos, e de fomentar uma cultura organizacional forte, que se pauta por elevados padrões éticos, de serviço público, de responsabilidade, civismo, competência e exigência”, lê-se em comunicado de imprensa.