O Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família vai receber, esta quarta-feira, uma demonstração de carros de rali, no âmbito das comemorações do 75.º aniversário desta unidade das Irmãs Hospitaleiras - Sagrada Família Funchal.

Miguel Nunes, Artur Quintal e Ivo Sardinha são os pilotos que estarão nesta demonstração exclusiva dos seus carros de competição. “Este evento, realizado em parceria com a NP Racing, promete proporcionar momentos inesquecíveis a todos os participantes”, adianta a instituição, em comunicado.

“Durante a atividade, os utentes terão a oportunidade de conhecer de perto as ‘máquinas’ que fazem sucesso nas estradas regionais, de conversar com os pilotos e, acima de tudo, de entrar nos carros de rally e vivenciar a sensação de velocidade e adrenalina, num pequeno circuito ao redor do Centro, ao lado destes três grandes nomes do desporto automóvel”, pode ler-se ainda.

A instituição realça que a iniciativa faz parte do “compromisso das Irmãs Hospitaleiras Sagrada Família Funchal – Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família (CRPSF) em promover o bem-estar e oferecer experiências diferenciadas e únicas às crianças e jovens que assiste, valorizando momentos de inclusão e de animação”.