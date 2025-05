O Centro de Convívio de São Roque do Faial, uma valência da Casa do Povo local, comemorou esta sexta-feira o seu 17.º aniversário. Um momento para fazer uma balanço das atividades desenvolvidas ao longo do ano.

A diretora técnica do Centro de Convívio, Antonela Ribeiro, aproveitou para realçar as principais iniciativas desenvolvidas pelos 15 utentes do referido centro.

As comemorações do 17.º aniversário contaram com animação do grupo de Mulheres da nossa Terra da Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria e do Grupo de Tocares e Cantares ‘Camponeses’ da Casa do Povo de São Roque do Faial. As celebrações terminam com o cantar dos parabéns e um lanche convívio para todos os intervenientes.

No uso da palavra, o presidente da Casa do Povo, Heliodoro Dória, aproveitou para agradecer os utentes do Centro de Convívio, a Antonela Ribeiro que coordena as atividades e assegura a direção técnica do mesmo. Aproveitou, ainda, para realçar as várias instituições parceiras com a Casa do Povo, nomeadamente o Instituto de Segurança Social da Madeira, a Câmara Municipal de Santana, a Junta de Freguesia de São Roque do Faial, a Associação Desportiva de São Roque do Faial e a Associação Santana Cidade Solidária....

O presidente da Junta de Freguesia, Gonçalo Jardim, voltou a frisar a importância que este tipo de iniciativas tem para a freguesia de de São Roque do Faial, nomeadamente junto daqueles que vivem sozinhos realçando a importância do envelhecimento ativo.

A vereadora da Câmara de Santana, Maria José Silva, voltou a destacar o papel da Casa do Povo de São Roque do Faial junto da população da freguesia realçando as inúmeras atividades que a mesma desenvolve em prol do bem estar da população da freguesia.

Por sua vez, a vogal do Instituto da Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, em representação do Governo Regional, elogiou as várias atividades desenvolvidas pelos utentes do Centro de Convívio. Referiu que as verbas que o Instituto da Segurança Social transfere para a Casa do Povo, através do contrato de cooperação, são muito bem aplicadas e o resultado está à vista de todos.

De referir que a 16 de maio de 2008 foi aberto oficialmente o Centro de Convívio de São Roque do Faial, nas instalações da Casa do Povo, para os idosos da nossa freguesia. Desde essa data, o referido centro tem funcionado normalmente todos os dias úteis. Neste momento estamos com 15 idosos a frequentar esta valência, sendo este o número máximo de utentes permitido pela Segurança Social.