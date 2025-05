A Câmara Municipal da Calheta deu, hoje, início, às celebrações da Festa da Flor, com a apresentação das decorações florais que irão embelezar vários espaços da vila durante as próximas semanas. O Município volta, assim, a associar-se a esta festividade regional, promovendo diversas iniciativas que irão tornar o concelho ainda mais acolhedor e atrativo não só para os residentes mas também para os visitantes.

Destaque, nesta edição, para o reforço das decorações florais com muitas novidades à mistura que poderão ser apreciadas em diferentes locais, desde a rotunda da Vila até a marginal, passando pelos Jardins dos Paços do Concelho e pela Praceta 24 de Junho.

A inauguração oficial das instalações decorativas aconteceu em frente ao edifício da Câmara Municipal, onde teve lugar a construção do ‘Mural da Esperança’, elaborado pelos alunos do 4.º ano das várias escolas do concelho — um projeto que tem vindo a marcar este evento ao longo dos anos, reunindo criatividade e simbolismo. Este mural representa não só um momento de união e partilha, mas também a esperança de um futuro mais sustentável, sendo uma atividade pedagógica que valoriza a consciência ambiental e o respeito pelos espaços verdes.