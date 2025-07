Agradeceu a confiança dos câmaralobenses, “a minha gente”, e a escolha do PSD na pessoa de Miguel Albuquerque, para gerir o concelho no próximo mandato.

‘Somos Câmara de Lobos’ é o lema da sua candidatura, com o ainda presidente da junta de freguesia com o mesmo nome do concelho a partilhar com os presentes os motivos que o levam a ambicionar gerir os destinos do concelho nos próximos quatro anos.

“Aqui, não é a lei da paridade que dita, as mulheres da lista estão pelo seu mérito e capacidade de trabalho ao longo dos anos”, disse.

Celso Bettencourt continua a acreditar, como há 12 anos, que o concelho pode ser melhor. “Acredito que dentro de pouco tempo, Câmara de Lobos estará ainda mais desenvolvido. Estou pronto”, afiançou, prometendo que será um presidente próximo e pronto a agir em prol de todos.

“Serei um presidente com os pés na terra e os olhos no futuro”, afirmou, comprometendo-se de corpo e alma com o concelho, com quem trabalha. Não seremos eleitos para penalizar, mas para ajudar”, afirmou. Prometeu que não aumentará impostos no concelho e manterá ou reforçará apoios, dando um olhar específico a cada freguesia. Aposta na mobilidade e requalificação da baixa, bem como na habitação e plano de legalização de habitações. Estas foram outras medidas prometidas, destacando ainda as necessidades de obras nas freguesias.

Economia, turismo e emprego foram também abordados, com apoios às empresas locais, melhoria das acessibilidades aos terrenos agrícolas e aos pescadores.

Antes, foram apresentados os elementos que compõem a sua candidatura, cujo mandatário é Rui Fernandes. Este foi o primeiro a discursar, elogiando a honestidade e humanismo de Celso Bettencourt, e agradecendo quem termina, este ano, as funções autárquicas. Rui Fernandes criticou os partidos de oposição, com “as mesmas caras e as mesmas lamúrias”, enquanto a equipa do PSD para as autárquicas em Câmara de Lobos olha para o futuro e desenvolvimento do concelho em prol dos residentes.

Graça Barros, candidata à Assembleia Municipal de Câmara de Lobos, quer ver o concelho a crescer e onde “cada um de nós se sinta verdadeiramente em casa”, disse, justificando a sua candidatura. Apelou à participação da população nos seus próprios destinos, confiando na equipa liderada por Celso Bettencourt, para continuar a desenvolver o município, lembrando o trabalho do PSD ao longo dos anos no concelho e respetivas freguesias.

A atual equipa candidata lutará pelos mesmos propósitos, afiançou Graça Barros. “Somos cinco freguesias, mas um único concelho”, afirmou depois de falar de cada uma delas e das suas especificidades.

Os candidatos às juntas de freguesia são Dina Silva, pelo Curral das Freiras, Valentim Silva, do Jardim da Serra, Leticia Almas, pela Quinta Grande, Alexandre Figueira, pelo Estreito e Filipe Freitas por Câmara de Lobos. Graça Barros é candidata à Assembleia Municipal. Para vereadores da equipa liderada por Celso Bettencourt, candidatam-se José Abreu, Licinia Jesus, Nuno Neves, Manuel Salustino, Sónia Brazão e Dany Freitas.