Célia Pessegueiro suspende campanha por falecimento de antigo deputado do PS

O antigo deputado do PS, da Ponta do Sol, José Manuel Coelho, faleceu hoje. A notícia foi avançada há instantes pela presidente da Câmara Municipal e recandidata, que decidiu suspender a campanha eleitoral até depois das exéquias fúnebres.
A publicação, no Facebook, é ilustrada com uma fotografia alusiva a uma acção de campanha realizada, precisamente, ontem, nos Canhas, em que o também antigo vereador da autarquia pontassolense participou.
“Acreditava e fazia-nos acreditar que a luta valia a pena pelas pessoas e pela nossa Terra. Determinado, deixou um legado de luta e resistência, em nome do socialismo democrático e da alternância política. Ainda ontem encontramo-nos numa ação de campanha nos Canhas, sem imaginar que seria o último dia...”, escreve Célia Pessegueira incrédula com o sucedido.
A autarca conclui o texto endereçando condolências aos filhos, Carlos Coelho e Eugénia Coelho, sendo que Carlos Coelho, atual presidente da Assembleia Municipal, é também o número dois na lista do PS, razão acrescida para a suspensão da campanha.
José Manuel Coelho foi o cidadão encontrado hoje, de manhã, sem vida na Levada do Norte. Soube o Jornal, que esta era uma caminhada que o antigo deputado fazia com alguma regularidade.
À família enlutada o JM endereça sentidas condolências.
A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, manifestou hoje o seu pesar pelo falecimento de José Manuel Coelho, antigo deputado do...
O PS-Madeira emitiu há instantes uma nota de pesar pelo falecimento repentino do ex-deputado socialista José Manuel Coelho, encontrado esta manhã sem vida...
