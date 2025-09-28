Célia Pessegueiro suspende campanha por falecimento de antigo deputado do PS

O antigo deputado do PS, da Ponta do Sol, José Manuel Coelho, faleceu hoje. A notícia foi avançada há instantes pela presidente da Câmara Municipal e recandidata, que decidiu suspender a campanha eleitoral até depois das exéquias fúnebres.

A publicação, no Facebook, é ilustrada com uma fotografia alusiva a uma acção de campanha realizada, precisamente, ontem, nos Canhas, em que o também antigo vereador da autarquia pontassolense participou.

“Acreditava e fazia-nos acreditar que a luta valia a pena pelas pessoas e pela nossa Terra. Determinado, deixou um legado de luta e resistência, em nome do socialismo democrático e da alternância política. Ainda ontem encontramo-nos numa ação de campanha nos Canhas, sem imaginar que seria o último dia...”, escreve Célia Pessegueira incrédula com o sucedido.

A autarca conclui o texto endereçando condolências aos filhos, Carlos Coelho e Eugénia Coelho, sendo que Carlos Coelho, atual presidente da Assembleia Municipal, é também o número dois na lista do PS, razão acrescida para a suspensão da campanha.

José Manuel Coelho foi o cidadão encontrado hoje, de manhã, sem vida na Levada do Norte. Soube o Jornal, que esta era uma caminhada que o antigo deputado fazia com alguma regularidade.

À família enlutada o JM endereça sentidas condolências.