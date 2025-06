A CDU realizou hoje diversas ações de contacto com trabalhadores para defender a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais para todos os trabalhadores e o combate à desregulação do horário de trabalho.

No decurso da ação política junto a um centro comercial na baixa do Funchal, o dirigente da CDU Ricardo Lume afirmou que “não é aceitável que com o desenvolvimento alcançado, com o aumento da produtividade no século XXI, existam horários de trabalho do século passado, mas também a desregulação do horário de trabalho, impedindo muitas vezes a conciliação entre a vida laboral com a vida familiar e social”.

O porta-voz da iniciativa disse que, “na Madeira, a luta dos trabalhadores dos diversos sectores de atividade, sejam do setor empresarial público ou do privado, para a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, tem garantido passos na redução do horário de trabalho, mas em muitos casos as 35 horas de trabalho semanal ainda é uma miragem para a grande maioria dos trabalhadores madeirenses e porto-santenses”.

“Valorizamos a luta dos trabalhadores do CARAM que em 2023 alcançaram uma importante vitória passando a ter um horário de trabalho semanal de 35 horas em vez das 40 horas. Valorizamos a luta dos trabalhadores da ARM, da GESBA e do Grupo Horários do Funchal que com a sua luta, garantiram a redução do horário de trabalho, mas ainda não atingiram o objetivo da redução para as 35 horas de trabalho semanal”, referiu.

“Por considerarmos que não só é possível, mas também representa um imperativo de justiça laboral, a CDU entregou na Assembleia da República um projeto de lei que defende a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais para todos os trabalhadores e o combate da desregulação do horário de trabalho”, concluiu Ricardo Lume.