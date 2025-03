A CDU esteve esta manhã no Bairro de Santo Amaro, no concelho do Funchal, onde o candidato Edgar Silva afirmou que “o problema da habitação é continuar a construção de casas que as pessoas não podem comprar”.

Segundo Edgar Silva, referindo-se ao maior problema social com que a Região Autónoma da Madeira está confrontada, disse: “O problema da Região não é a falta de casas no mercado. O problema é a falta de casas que as pessoas possam pagar. Não faltam casas para os investimentos dos fundos imobiliários. Não faltam casas para os “nómadas digitais” e residentes não habituais com altos salários. Não faltam casas para os “vistos gold”, não faltam casas para transformar em alojamento turístico, mas as pessoas com baixos rendimentos são expulsas das suas casas, os jovens são obrigados a permanecer em casa dos pais, e os trabalhadores com baixos salários são obrigados a viver em condições habitacionais tantas vezes precárias, tantas vezes partilhadas, tantas vezes degradadas, tantas vezes indignas”.