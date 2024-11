A CDU realizou nesta manhã uma iniciativa política nas zonas altas do concelho de Câmara de Lobos, junto à Igreja do Garachico, onde Edgar Silva disse que “é justo saudar o povo das zonas altas pela importância da conquista de direitos no Garachico”.

Segundo Edgar Silva, “agora que se iniciaram, no Garachico, as obras para resolver o problema da descarga de esgotos a céu aberto, importará destacar que tudo foi possível porque o povo lutou. Com o apoio da CDU, o povo lutou e venceu!”

No final da missa dominical, junto à Igreja do Garachico, Edgar Silva falou à população para “ valorizar uma luta persistente. Tal como lutámos juntos pela estrada a partir da Igreja do Garachico, tal como lutámos pela nova escola no Garachico, e vencemos, também agora a nossa luta valeu a pena. Agora, a conquista do direto ao saneamento básico tornou - se uma realidade. O início das obras, depois de muitas falsas promessas dos governantes, só foi possível porque a população não desistiu da força reivindicativa”.

Para a CDU, “o povo do Garachico é um dos bons exemplos de como a mobilização da dinâmica reivindicativa consegue ser vitoriosa”.

Como disse Edgar Silva, “esta marcha ainda não terminou. É uma etapa que foi alcançada. No entanto, a nossa luta tem de continuar até que noutros sítios do Garachico, como a Furneira e a Nogueira, tenham o problema dos esgotos devidamente resolvidos, tal como já está a acontecer no sítio da Igreja. E, nesta justa luta pelos direitos do povo, por uma vida melhor, a CDU estará sempre na linha da frente “.