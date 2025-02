A CDU esteve hoje junto ao Centro de Saúde Dr. Rui Adriano de Freitas na Nazaré, Freguesia de São Martinho, para denunciar “mais uma das mentiras do Governo de Miguel Albuquerque no que diz respeito aos cuidados de saúde primários”.

No decurso da iniciativa o candidato da CDU às eleições regionais de 2025, Ricardo Lume referiu que “ao longo dos últimos anos foram muitas as promessas dos governos do PSD de Miguel Albuquerque no que diz respeito à Saúde, mas tal como em tantas outras áreas não se concretizaram na forma e no tempo propostos”.

Ricardo Lume denunciou que “no ano de 2019 no Programa do XIII Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque, constava como orientação estratégica para os cuidados de saúde primários assumir a meta de atribuir um médico e um enfermeiro de família a cada madeirense e porto-santense, perspetivando a cobertura universal em saúde familiar da população residente na Região Autónoma da Madeira (RAM)”.

Segundo o partido, mais de cinco anos depois existem muitos madeirenses, principalmente a residir no Funchal que ainda não têm médico de família, existem utentes que há 6 anos tinham médico de família atribuído, mas que hoje não têm, assim como também há quem tenha médico de família mas que continua a ter dificuldade em marcar um a consulta com o profissional que lhe foi atribuído para a sua saúde familiar.

Relativamente ao enfermeiro de família, a situação “é ainda mais grave, visto que a grande maioria dos madeirenses não tem definido um enfermeiro para acompanhar nos cuidados de saúde primários”.

O candidato da CDU concluiu afirmando que “os madeirenses e porto-santenses não estão condenados a ser governados com base na mentira e nas falsas promessas”.