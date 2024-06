No âmbito da campanha para o Parlamento Europeu, a CDU esteve no mercado agrícola do Santo da Serra para desenvolver uma ação de contacto com a população para defender a valorização da produção regional.

“A agricultura assume uma importância estratégica para a produção regional, para a qualidade de vida e para a soberania alimentar, para a ocupação harmoniosa do território, para a defesa do meio ambiente, da floresta e do mundo rural, para a coesão económica e social da nossa Região”, disse o candidato da CDU ao Parlamento Europeu, Duarte Martins.

Mesmo que como complemento de outras atividades principais, o candidato diz que a agricultura familiar valoriza o trabalho produtivo e reprodutivo das explorações em bens e serviços, significando um importante complemento do rendimento de milhares de famílias.

“A Madeira, precisa de quem no Parlamento Europeu, não seja apenas uma caixa de ressonância dos interesses das grandes potências da União Europeia. A Região e o País precisam de quem no Parlamento Europeu defenda a produção regional e a nossa soberania alimentar”, aponta.

Nesse sentido, aponta que “dar mais força à CDU nas eleições para o Parlamento Europeu, é a garantia da eleição de deputados comprometidos, como nenhuns outros, com a defesa dos interesses regionais, nomeadamente, na defesa da produção e da soberania alimentar.”