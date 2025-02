Edgar Silva, candidato da CDU às próximas legislativas regionais, defende que “as casas do Bairro de Santa Maria há muito tempo que já deveriam ser da propriedade plena dos atuais moradores”. A defesa desta posição foi após mais uma iniciativa política, realizada hoje, no referido bairro, localizado no concelho do Funchal.

Em comunicado de imprensa, Edgar Silva lembra que “o Bairro de Santa Maria faz parte da mais antiga história dos primeiros bairros de habitações de renda económica do Funchal, tendo aquele bairro de Santa Maria uma construção que remonta a 1940, onde foram edificadas 25 casas com 100 habitações”.

“As casas dispõem-se de forma paralela ao longo de cinco ruas pedonais, com uma rua que atravessa diagonalmente o bairro, dividindo-o em duas zonas, e que termina numa rotunda de retorno. E ao longo destes mais de 80 anos foram as famílias que ali habitaram, e ainda ali residem, que mantiveram de pé aquele bairro”, acrescenta o candidato, considerando que “os governantes, depois de o Estado ter atribuído as habitações em 1940, desresponsabilizaram-se daquelas casas”.

Segundo a CDU, “os governantes, para além de não terem feito qualquer obra de fundo em favor daquelas habitações, selaram e abandonaram muitas das moradias à medida que as pessoas foram falecendo ou emigrando”.

Numa altura em que “tanta falta fazem habitações com arrendamento acessível, no Bairro de Santa Maria existem tantas casas ao abandono, fechadas pelos governantes”, lamenta.