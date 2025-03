A candidatura da CDU à Assembleia Legislativa da Madeira esteve hoje, em campanha, junto à Estação de Resíduos Sólidos, nos Viveiros (Funchal), a fim de contactar com os trabalhadores do ambiente e sensibilizá-los para as propostas que defendem os candidatos.

“Valorização do trabalho e dos trabalhadores, combate à precariedade laboral, aumento do Salário Mínimo para 1.000 euros já este ano e garantir um aumento salarial mínimo mensal de 150 euros para todos os trabalhadores, garantir o Subsídio de Insularidade para todos os trabalhadores da Região”, são medidas que a CDU considera “justas, possíveis e necessárias numa Região que tem apresentado valores recordes de crescimento económico”.

Ricardo Lume, candidato da CDU, sublinha, em comunicado, que não é possível continuar com uma Região “onde existem preços de luxo e salários de miséria, onde existem trabalhadores que, vivendo numa região insular, não têm subsídio de insularidade, onde existem trabalhadores especializados a receber pouco mais ou até mesmo o salário mínimo”.

Defendendo a ideia de que a CDU poderá ser uma voz dos trabalhadores na ALRAM, considera que “os problemas laborais dos madeirenses e porto-santenses deixaram de ser o centro do debate político dos partidos com assento parlamentar na última legislatura”.