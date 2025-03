A CDU iniciou hoje a campanha eleitoral para as Eleições Legislativas Regionais no alto do Garachico, em Câmara de Lobos. Edgar Silva, cabeça de lista da candidatura, disse que “no Garachico, e em tantos outros lugares desta terra, o povo sabe com quem pode contar para que vão por diante as lutas pelos direitos”. Segundo Edgar Silva, em muitas das lutas em que o povo conquistou direitos nesta terra a CDU esteve, e está, na linha da frente.

No contacto direto com as populações que têm lutado pelos seus direitos sociais e pelo direito ao desenvolvimento, o cabeça-de-lista sustentou que “o povo precisa de ter voz no Parlamento. Os problemas e as justas reivindicações do povo não podem faltar na Assembleia Regional. A batalha pela justiça social não pode esmorecer nesta terra”

Dirigindo-se às populações através dos microfones da CDU, o candidato afirmou que “os ricos já têm quem os defenda no Parlamento. Os ricos já têm muitos advogados para a defesa dos seus interesses. Em contraposição, é da eleição de deputados da CDU que o povo mais precisa, da voz na luta pelos direitos”.

De acordo com o candidato da CDU, “existem lugares que só terão voz se existirem deputados da CDU no Parlamento. Existem problemas que só deixarão de ser escondidos se houver CDU na Assembleia Regional. Tanta gente desta terra só terá voz se tiver deputados da CDU. Por isso, o povo precisa de deputados da CDU eleitos no Parlamento. Os injustiçados desta terra precisam de ter deputados da CDU”.

Edgar Silva também sublinhou que “os movimentos sociais nesta Região são o motor da transformação da sociedade, da resolução dos problemas e da afirmação de uma vida melhor para o povo. Assim tem sido aqui e em tantos outros lugares. E só a eleição de deputados da CDU garante o compromisso com esses movimentos sociais”.